AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir’de ağırladığı Ziraat Bankkart’a 21-25, 16-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir’de ağırladığı Ziraat Bankkart’a 21-25, 16-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Emir Pınar, Saar, Kerem Yaman, Umut Şahin)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Hacı Şahin, Aykut Gedik)

Fransa, yıldızlarıyla çeyrek finalde Fransa, yıldızlarıyla çeyrek finalde

Setler: 21-25, 16-25, 17-25

Süre: 76 dakika (27, 24, 25)