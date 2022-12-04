AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir’de ağırladığı Ziraat Bankkart’a 21-25, 16-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

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