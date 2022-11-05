AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta mücadelesinde Altekma, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 24-26, 25-27 ve 21-25’lik setlerle 3-0 kaybetti.

AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta mücadelesinde Altekma, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 24-26, 25-27 ve 21-25’lik setlerle 3-0 kaybetti.

Salon: Atatürk Voleybol

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Kepez Belediyespor : 1 TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Kepez Belediyespor : 1

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Altekma: Kevin Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Walla Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Altay Demirci, Umut Şahin, Emir Pınar)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Cafer Kirkit, Bucko Bartosz, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Radzivon Miskevich (Batuhan Yurdagül, Çağatay Zeki Kır, Burhan Zorluer, Boğaçhan Zambak)

Setler: 24-26, 25-27, 21-25

Süre: 91 dakika (29, 33, 29)