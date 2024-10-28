Bolu’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Avusturyalılar da katıldı. Kutlamaları ilgiyle izleyen Avusturyalılar, askeri tören geçişini Türk bayrakları ve alkışlarla uğurladı.

Bolu’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıldönümünde Anıtpark’ta tören düzenlendi. Törende, Vali Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Dün Avusturyalı Manuela (27) ile hayatını birleştiren Levent Ayaz da (33), düğün için Bolu’ya gelen Avusturyalıları 29 Ekim kutlamalarına getirdi. 25 kişilik gruba, Ayaz tarafından Türk kültürü ve tarihi anlatıldı. Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik eden Avusturyalılar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doya doya yaşadı. Kutlamaları ilgiyle izleyen Avusturyalılar, askeri tören geçişini Türk bayrakları ve alkışlarla uğurladı.

"Çok mutlular"

Avusturya Viyana Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alırken Manuela ile tanıştığını ifade eden Levent Ayaz, "11 senedir devam eden bir arkadaşlığımız vardı ve evliliğe götürmeye karar verdik. Dün de düğümüz gerçekleşti. Bugün de burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Avusturyalı akrabalarını 29 Ekim kutlamalarına getirdiği mutlu olduğunu söyleyen Ayaz, "Türk kültürü çok kalitelidir. Yemekleri, şehirlerimiz, danslarımız, törelerimiz her şeyimiz çok güzel. Bende Avusturyalı akrabalarıma bunları göstermek istedim. Onlar da çok memnun kaldılar. Bu törenin heyecanını yaşayıp, kutlamalara katılmak istediler. Şuanda çok mutlular, yüzlerinden anlayabiliyorum" diye konuştu.