Avusturya’da iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt’in Leopold Müzesi’ndeki “Ölüm ve Yaşam” tablosuna siyah boya döktü.

Avusturya’da iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt’in Leopold Müzesi’ndeki “Ölüm ve Yaşam” tablosuna siyah boya döktü.

Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam ediyor. Avusturya’da "Last Generation Avusturya" destekçisi iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt’in Viyana’da bulunan Leopold Müzesi’ndeki 1915 tarihli “Ölüm ve Yaşam” tablosunu hedef aldı. Aktivistlerden biri tabloya siyah boya fırlattı, diğeri elini tabloya yapıştırdı. Boyayı atan aktiviste müze görevlisi müdahale ederken, tablonun önünde cam olduğu belirtildi. Gruptan yapılan açıklamada, "Petrol ve gaz için yeni sondajlar, insanlık için ölüm cezasıdır" denildi.

Müze yetkilisi Hans-Peter Wipplinger ise sanat eserinin zarar görmediğini belirtti.