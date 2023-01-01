Yetkililer, şehir sınırları içinde yeni yılda havai fişekler, krakerler, roketler ve benzeri pirotekniklerin atılmasını yasaklamış, uymayanlara 3 bin 600 euro para cezası uygulanacağını açıklamıştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da halk, havai fişek yasağına rağmen yeni yıla havai fişeklerle kutlama yaparak girdi. Viyana semaları rengarenk ışıklarla süslendi.

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