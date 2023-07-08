Muğla’nın Fethiye ilçesinde Narkotik ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan Avusturya doğumlu Y.A. (34), uyuşturucu suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Avusturya doğumlu Y.A. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından yakalanan Y.A.’nın üzerinden toplam 29,69 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.