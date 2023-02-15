Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’nin yabancı misyonlarında taziye defteri açıldı. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğini ziyaret ederek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tarafından ağırlanan Bellen, hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden depremzedelere yardımlar gelmeye devam ediyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden depremzedelere yardımlar gelmeye devam ediyor

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğini ziyaret ederek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.

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