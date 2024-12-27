Avustralya’nın Victoria eyaletinde devam eden orman yangınında şu ana Singapur büyüklüğünde alanın küle döndüğü belirtildi.

Avustralya, Victoria eyaletindeki farklı noktalarda orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyalet yetkilileri, Victoria’nın doğusundaki Grampians Milli Parkı’ndaki yangında Singapur büyüklüğündeki ormanlık alanın küle döndüğünü açıkladı. Milli parkta şu ana kadar 74 bin hektarlık alan yandığı belirtilirken, yangında can kaybı bildirilmedi, ancak çok sayıda hayvan telef oldu.

Söndürme çalışmalarının yaklaşık 600 itfaiyeciyle devam ettiği bölgede yangının yayılma hızının yavaşladığı bildirildi.