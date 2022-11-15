Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle Forbes, Eugowra ve Molong kasabaları sular altında kaldı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle Forbes, Eugowra ve Molong kasabaları sular altında kaldı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Forbes, Eugowra ve Molong kasabasındaki evler sular altında kaldı. Bazı evler sel sularına kapılırken, bazıları yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişi ise helikopterlerle kurtarıldı. Wyangala Barajının taşmasına neden olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda da büyük hasar meydana geldi. NSW Eyaleti Acil Durum Servisi (SES) Yöneticisi Carlene York, yağışla birlikte nehirlerdeki su seviyesinin beklenenden daha yüksek seviyeye çıkmasıyla eyalet tarihindeki en büyük sel müdahalesine öncülük ettiklerini belirtti. York, son 24 saat içinde yarısı yalnızca bir kasabada olmak üzere toplam 222 kurtarma çalışması gerçekleştirildiğini, 909 yardım çağrısına yanıt verdiklerini aktardı.