Avustralya’nın Sydney kentinde hızla giden bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Rümeysa’yı nasıl öldürdüğünü emniyette anlattı, savcılıkta itirafından vazgeçti Rümeysa’yı nasıl öldürdüğünü emniyette anlattı, savcılıkta itirafından vazgeçti

Avustralya’nın Sydney kentindeki Harbour Köprüsünde hızla ilerleyen bir araç, karşıda şeride geçerek zincirleme kazaya yol açtı. 4 araç ve bir otobüs birbirine girerken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin karşı şeriden geçen aracın sürücüsü olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha