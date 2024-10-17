Avustralya’nın Sydney kentinde hızla giden bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya’nın Sydney kentindeki Harbour Köprüsünde hızla ilerleyen bir araç, karşıda şeride geçerek zincirleme kazaya yol açtı. 4 araç ve bir otobüs birbirine girerken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin karşı şeriden geçen aracın sürücüsü olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.