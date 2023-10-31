Malezya’daki temaslarını tamamlayan Gaziantepli halıcılar Avustralya’ya geçerek buradaki görüşmelerine başladı.

İlk olarak Türkiye’nin Sydney Konsolosluğunu ziyaret eden Zeynal Abidin Kaplan başkanlığındaki heyet burada Türkiye Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Ali Sevim’le bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Malezya- Avustralya Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyelerinden oluşan heyet Malezya’daki temaslarını tamamlayarak Avustralya’ya gitti. Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığındaki heyet Avustralya temaslarına Sydney Türkiye Başkonsolosluğunu ziyaret ederek başladı. Ziyarette Türkiye Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Ali Sevim’le bir araya gelen heyet Avustralya hakkında bilgiler aldı. Uzak ülkeler projesi kapsamında gerçekleştirilen Malezya- Avustralya Sektörel Ticaret Heyetinin temel amacının bu ülkelere daha fazla halı ihracatı yaparak her iki ülkedeki pazar paylarının arttırılması olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, verimli geçen Malezya ziyaretlerinin ardından dünyanın farklı ülkelerinden yıllık ortalama 400 milyon dolarlık halı ithalatı gerçekleştiren Avustralya’ya 2022 verilerine göre Türkiye’den toplam 25 milyon 940 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bu ziyaretle birlikte Türk halı sektörünü ve yenilikçi ürünleri tanıtarak Avustralya pazarından daha fazla pay almayı hedeflediklerini ifade etti.

“Avustralya’da Gaziantepli halıcılar bütün sektörler için öncü rolü üsteniyor”

Gaziantepli halıcılarla uzun uzun sohbet eden Türkiye Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer, Avustralya’nın sadece halı sektörü için değil bütün sektörler için önemli bir pazar konumunda olduğunu ifade ederek, “Öncelikle Gaziantep’ten Avustralya’ya gelen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği heyetini burada ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Avustralya nüfus olarak 26.5 milyonlu nüfusa sahip olup yüksek bir alım gücüne sahip. Gaziantep’in hem kalite hem de kapasite bağlamında halı sektöründe dünyadaki liderliğini Avustralya’ya da yansıtabileceğini düşürüyorum. Bunun yanı sıra Türkiye’den bütün yatırımcılarımızı Avustralya’da daha fazla yatırıma bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisi bağlamında Avustralya’ya cazip teşvikleri var. Bu teşviklerden yararlanarak yatırımcılarımızı Avustralya pazarına daha fazla girmeye teşvik ediyoruz. İnşallah halıcılarımız bu konuda öncü rol üstlenecekler, bir bayraktarlık rolü üstlenecekler. Hem kalitesiyle hem de kapasitesiyle Gaziantep bu rolü oynamaya bence fevkalade müsait onun için GAHİB heyetini burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

Türkiye Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Ali Sevim’e teşekkür eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan gördükleri ilgiden dolayı teşekkür ederek günün anısına birer plaket takdim etti. Ziyaretin ardından GAHİB heyeti Sydney’de halı ithalatı gerçekleştiren firmaları ziyaret ederek firma yetkilileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.