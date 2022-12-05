Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinde çalışmaya evden devam edeceğini söyledi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Albanese, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. İzole olacağım ve evden çalışmaya devam edeceğim. Hasta olan herkesi ailelerini ve komşularını güvende tutmak için test yapmaya ve ekstra önlemler almaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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