Avustralya Açık Tenis Turnuvası çerçevesinde seyircilerin Rus ve Belarus bayrağı açması yasaklandı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası çerçevesinde seyircilerin Rus ve Belarus bayrağı açması yasaklandı.

Avustralya’da her yıl Ocak ayında Melbourne Park’ta düzenlenen Açık Tenis Turnuvası başladı. Ukraynalı sporcu Kateryna Baindl ve Rus sporcu Kamilla Rakhimova’nun karşılaştığı maçta seyircilerin Rus bayrağı açmasının ardından Ukraynalı sporseverler, Rus seyircilerin Ukraynalı sporcu Baindl ile alay ettiği gerekçesiyle polise ve güvenlik birimlerine şikayette bulundu. Şikayetin ardından "ayrımcılığa" neden olmamak için tüm seyircilerin bayrak açması yasaklandı. Fakat turnuva organizatörleri kararı haksız bularak bozdu. Bu çerçevede, sadece Rus ve Belarus bayraklarının açılması yasaklandı. Karar hemen uygulamaya kondu. Avustralya’da tenis yönetim organı olarak bilinen Tenis Avustralya tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcularımızın ve seyircilerimizin mümkün olan en iyi ortamda tenisten zevk almalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Victoria eyalet hükümeti Tenis Avustralya’nın yasak kararını doğru bir tercih olarak değerlendirdi.

Sporseverler ikiye bölündü

Seyircilerin bir kısmı yasak kararını olumlu bir kısmı ise olumsuz karşıladı. Seyircilerden biri savaşın devam ettiği bu günlerde bayrak kullanımının güvenli olmadığını söylerken, "Burası küçük bir kort. Seyirciler, sporculara çok yakın. Dolayısıyla bunun bir gözdağı gibi hissedildiğini fark ettim" dedi.

Rus seyircilerden biri ise sadece basit şekilde Rus sporcuyu desteklediklerini ifade ederken, "Burada alay etme veya saygısızlık yok" açıklamasında bulundu.

En prestijli tenis turnuvası olarak bilinen Wimbledon, Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvaya katılmasını yasaklamıştı.