Doğu Karadeniz’de etkisini gösteren kar Rize’yi beyaza bürüdü. Kardan ötürü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Avusor Yaylasında öğle saatlerinde dağdan kopan kar kütleleri bölgede bulunan bungalov evlerinin üzerine düştü. Düşen çığ ile kar altında kalan 3 bungalov ev zarar görürken, kimsenin olmadığı yaylada kar altında kalan evler için vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bakan Kurum: “Kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmalar başlatıldı”

Bakan Kurum: “Kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmalar başlatıldı”

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