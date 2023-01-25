Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda toplanan avukatlar, isimlerini kullanan dolandırıcılara tepki gösterdi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda toplanan avukatlar, isimlerini kullanan dolandırıcılara tepki gösterdi.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda avukatların isimlerinin kullanılarak vatandaşların dolandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘’Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz’’

Adliyede bulunan İstanbul Barosu Merkezi’nde yapılan açıklama Saraç, ‘’ Baromuz levhasına kayıtlı olan avukatlarımızın adı, soyadı ve sicil numarası kullanılarak, yurttaşların dolandırıldığı ya da dolandırılmaya çalışıldığı yönünde adı kullanılan meslektaşlarımız tarafından İstanbul Barosu Başkanlığı’mıza çok sayıda ihbar ve bildirim yapılmaktadır. Baromuza avukatlar tarafından yapılan bildirimlere göre 2014 yılından itibaren yüzlerce İstanbul Barosu mensubunun bu mağduriyetleri yaşadığı, ismi kullanılan meslektaşlarımızın daha çok genç meslektaşlarımızın olduğu tespit edilmiştir. Daha etkin bir soruşturma yapılması hususları görüşülmüştür. Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz. İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadelede kararlıdır’’ ifadelerini kullandı.