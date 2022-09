Her yıl artan adli işlemler, mahkemelerin yoğunluğu gibi birçok sebepten dolayı bazı işlemlerinde zaman kaybeden avukatlar, çareyi mobil uygulamada buldu. Birbirleriyle güvenli bir yardımlaşma ağı oluşturmak için mobil uygulama geliştiren avukatlar, uygulama üzerinden işi bir başka avukata devredebiliyor. Bunun yanı sıra şehir dışı duruşmalar, farklı adliyelerde aynı güne denk gelen birden fazla duruşma, cezaevi müvekkil görüşmeleri, arabuluculuk ve icra takibi gibi zaman alan tüm işlemlere de uygulama üzerinden çözüm üretiliyor.

Türkiye’de her yıl nüfusa oranla artan adli işlemler, mahkemelerin yoğunlukları gibi sebeplerle bazı işlerde zaman kaybına uğrayan avukatlar düğmeye bastı. Birbirleriyle iletişimlerini daha efektif hale getirmek isteyen ve güvenli yardımlaşma ağı arayan avukatlar, “Adliyede Kim Var” isimli bir mobil uygulama geliştirdi. 2 yıllık AR-GE ve teknoloji alt yapısı ile hayata geçirilen ve ilk 6. ayında erken dönem yatırımı alan mobil uygulamanın önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesi hedefleniyor. Hukuk alanındaki çalışmalarını iş dünyasındaki girişimciliği ile birleştiren İstanbul Barosu avukatlarından Av. Aslı Nihal Öztüren, IT ve finans sektörlerindeki profesyonellerden oluşan bir beyin takımı kurarak uygulamayı hayata geçirdi. Günümüzde binlerce avukata hizmet veren uygulama, her geçen gün yeni avukatları sistemine katarak 81 ilde oldukça geniş bir tevkil ağı oluşturuyor. Yardım talebinde bulunan avukatın uygulama üzerinden açacağı ilana 2.8 saniye gibi rekor bir zamanda başka bir meslektaşı tarafından başvuru gelebiliyor ve yardım talebi dakikalar içinde sonuçlanabiliyor.

Ayda 29 saat tasarruf ettiren uygulama

Öte yandan, avukatların hiçbir ek ücret ödemeden birbirleriyle etkileşime girebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, güncel hukuk gelişmelerinin takip edilebileceği bir forum da uygulamanın yanında masaüstü kullanım için avukatlara sunuluyor. Yine ek olarak AKV avukatları tüm mevzuatlara ve içtihat bilgi bankasına uygulama üzerinden eksiksiz ve ücretsiz şekilde ulaşabiliyor. Güncel yazılım teknolojileri ve üst düzey yazılımcı kadrosu ile altyapısı kurulmuş olan uygulama hem IOS hem de Android cihazlarda kullanılabiliyor. Yapılan inceleme ve araştırmalarda bir avukatın ’Adliyede Kim Var’ uygulamasını kullanarak ayda 29 saat verimli zamanından tasarruf ettiği görüldü. Özellikle pandemi döneminde adli işlemlerin yürütülmesi, hukuk sisteminin aksamaması ve vatandaşların hak kaybına uğramaması için kurulan uygulama, Türkiye’nin ilk akıllı tevkil platformu olarak 2 yıl içerisinde yüzde 200 büyüyerek 81 ilde hizmet vermeye devam ediyor.

Uygulamada neler yapılabiliyor?

Avukatlar, ’Adliyede Kim Var’ uygulamasıyla o anda adliyede olan meslektaşlarına ulaşarak yardım talebinde bulunabiliyor. Uygulamadaki 1 dakikalık işlem ile tüm tevkil taleplerini bir meslektaşına güvenle iletip işi devredebiliyor. Tüm bunları başka hiçbir uygulama veya işleme gerek kalmadan AKV uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. Uygulama içindeki tüm fonksiyonlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak çalışıyor. Uygulama ile şehir dışı duruşmalar, farklı adliyelerde aynı güne denk gelen birden fazla duruşma, cezaevi müvekkil görüşmeleri, arabuluculuk ve icra takibi gibi zaman alan tüm işlemler dakikalar içerisinde bir başka avukata devredilebiliyor.

Yalnızca avukat ve avukat adayları için

Uygulamaya sadece Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların kabul edilmesiyle, tüm avukatlar açısından güvenli bir ortam oluşturuluyor. Ayrıca Adliyede Kim Var ekibi, mesleğe yeni adım atacak, hala hukuk fakültesinde okuyan veya yeni mezun olmuş kişilere de uygulamanın geliştirilmesi için çalışma gruplarında yer alma fırsatı sunuyor. Uygulama, mesleğe yeni katılacak kişilere iş imkanı sunan ve gelişen teknoloji çağında mesleğin icra edilmesi için yeni yatırımların tecrübe edilmesi açısından imkan sağlıyor. Tüm avukat ve avukat adayları www.adliyedekimvar.com web sitesi üzerinden veya sosyal medya hesapları üzerinden ekibe katılmak için talepte bulunabiliyor. Tüm avukatlar uygulamayı aylık ve yıllık üyelik tercihleri üzerinden telefonlarına indirebiliyor.