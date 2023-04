Zonguldak’ta avukatlar günü sağanak yağış altında törenle kutlandı.

Zonguldak Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar günü çerçevesinde Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ve avukatlar katıldı. Valilik binası önünde ki tören sayı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Avukatlar Atatürk heykeline çelenk koydu.

Avukatlar günüyle ilgili açıklama yapan Başkan Kapkaç, “5 Nisan Avukatlar Günü’nde deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşlarımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden evleri ofisleri yıkılan, meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki boralarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında başta deprem bölgesi olmak üzere yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugünde avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB’nin ve tüm boraların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir” dedi.