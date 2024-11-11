Sakarya’nın Akyazı ilçesinde avukat kadına sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret ve cinsel içerikli mesajlar atan şahıs tutuklandı.

Akyazı ilçesinde ikamet eden M.A. isimli kadın avukat, 8 Kasım Cuma günü M.K. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret ve cinsel içerikli mesajlar attığını beyan ederek şikayetçi oldu. 9 Kasım Cumartesi günü Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şahıs, sevk edildiği Akyazı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren M.A., sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu şahsa yeterli tedbirlerin uygulanmadığını belirterek, şahsın kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Konu ile alakalı olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün M.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve yeniden adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kendisi ile geçmişten gelen bir husumetim, sohbetim ve merhabam dahi yoktur”

Yaşadıklarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avukat M.A., “Ben Sakarya Barosuna kayıtlı avukat M.A. Sakarya’nın Akyazı ilçesinin bir köyünde yaşamaktayım. Geçtiğimiz yaz aylarında aynı köyde yaşadığım M.K. adlı şahıs, Facebook ve Instagram adlı sosyal medya hesaplarından tarafıma cinsel içerikli mesajlar atmıştır. Kendisiyle geçmişten gelen bir husumetim, yahut bir sohbetim, merhabam dahi yoktur. Bahsi geçen mesajlarda kendisinin bana yönelik gerçekleştirmek istediği eylemleri içermekle beraber, aynı mahalledeki başka kadın-erkek komşularımızla ilgili müstehcen içerikler de mevcuttur. İlk başta oturduğumuz bölgede infiale sebep olmamak ve bu tahrik altında birilerinin suç işlemesine engel olmak adına tarafımca şikayette bulunmamıştır. Şahsın ailesi durumdan haberdar edilmiş ve sakin bazı büyüklerden önlem almaları rica edilerek, bu yönde hareket edilmiştir” dedi.

“Şahıs ısrarlı takibinden vazgeçmeyerek, tarafıma silah göstermiştir”

M.A. paylaşımının devamında, “Şahıs tarafıma karşı ısrarlı takibinden vazgeçmemiş, fiziki olarak takibe başlamış, tarafıma silah göstermiştir. Bunların üzerine önceki gece Facebook hesabında fotoğrafımı paylaşıp ‘Pazar günü gidiyoruz, Sakarya bitti. Sen benim her şeyimsin aşkım’ notunu düşmüştür. Bu paylaşım köylü tarafından görülmüş, bana iletilmiş ve bunun üzerine tarafımca 8 Kasım Cuma günü Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına başvurularak şikayetçi olunmuştur. Bu şikayette ifademe ek olarak burada da paylaşacağım mesaj içerikleri savcılığın incelemesine sunulmuştur. Ayrıca aynı gün akşam konuya ilişkin tanıklar da Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığında dinlenmiştir. Şahıs aynı gün jandarma komutanlığınca gözaltına alınmış ve 9 Kasım Cumartesi günü mevcutlu olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Şahsın savcılık ve kolluk ifadelerinde ikrar içerir beyanları da mevcuttur. Dosya çerçevesindeki tüm deliller ve beyanlar doğrultusunda şahıs Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilmiştir. Şahıs yine 9 Kasım Cumartesi akşamüzeri saatlerinde çıkarıldığı Akyazı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrolle serbest bırakılmış, hükmolunan tek tedbir ise tarafıma yaklaşmaması olmuştur (ki bu mümkün değil, evlerimiz birbirine çok yakın). Dosya kapsamında şahsın tutuklanması için tüm deliller mevcuttur. Ayrıca yaşadığımız küçücük bölgede bu gibi bir olayın nasıl bir infiale sebep olacağı, ne denli ağır bir tahrik olduğu ortada olmasına rağmen bu yönde verilen kararın tarafsız olmadığı kanaatindeyim. Tüm bunlarla beraber verilen bu kararın şahsın cezasızlık algısıyla hareketine ve cesaretlenmesine sebep olacağı da ortadır. Şahıs sosyal medya paylaşımında pazar günü benimle ilgili ’gideceğiz’ tarzında açıkça ve herkese açık paylaşımda bulunmuş, sadece bu paylaşım bile açıkça can yahut beden güvenliğimin olmadığının açıkça delilidir” ifadelerine yer verdi.