Göreve atanmam nedeniyle, tebrik ve dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi muvaffak eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene”

Öncelikle şahsımı, şehitler kervanının bu şerefli makamına uygun gören liderimize, Genel Başkan yardımcımıza ve il başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Bugün itibariyle, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi ve genel Başkan yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın Beyefendinin tensip ve takdirleriyle, İl Başkanımız Sayın Salih Aksu Beyefendi’nin uygun görmeleriyle Milliyetçi Hareket Partisi İliç İlçe Başkanlığı’na atanmış bulunmaktayım.

Av. Taşyumruk göreve atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelerde bulundu;

Erzincan’ın İliç İlçesi MHP İlçe Başkanlığı görevine Genel Merkez tarafından Av. Mahmut Taşyumruk atandı.

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