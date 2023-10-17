Isparta’da dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından darp edilen Ayhan Koç ve ailesinin avukatı olduğunu belirten Şahin Polat, Ayhan Koç’tan 24 saattir haber alamadıklarını belirtti.

Isparta’da dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından darp edilen "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç ve ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat’tan açıklama geldi. Avukat Şahin Polat, Ayhan Koç’tan 24 saattir haber alınamadığını belirttiği açıklamasında, “Benekli Ayhan Koç’un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk” dedi.