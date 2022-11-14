Avukat Serkan Mürseloğlu, son dönemde nitelikli dolandırıcılık olaylarının çok arttığını belirterek vatandaşları uyardı.

Avukat Serkan Mürseloğlu, son dönemde nitelikli dolandırıcılık olaylarının çok arttığını belirterek vatandaşları uyardı.

Türkiye’de son günlerde artan telefon ve araba alım satımlarında, sosyal medya, kredi kartı kopyalama gibi daha birçok nitelikli dolandırıcılık yöntemleri ile vatandaşlar olumsuz etkileniyor. Avukat Serkan Mürseloğlu, genellikle bu tip olaylardan dolayı binlerce vatandaşın “nitelikli ya da basit dolandırıcılık” adı altında dolandırıldığını dile getirerek, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Avukat Mürseloğlu, nitelikli dolandırıcılığın daha çok araba alım ve satımlarında yapıldığını belirterek, vatandaşların dolandırıcıların kurduğu tuzağa düşmemeleri konusunda dikkat etmelerini istedi. Mürseloğlu, “Ceza Kanunu’nun (TCK) 158’nci maddesinde yer alan nitelikli dolandırıcılık suçu gündemdedir. Şöyle ki, kamu kurum ve kuruluşlarının aracılığıyla 1 kişiyi zarara uğratarak kendisinin veya üçüncü 1 kişinin kazanımına yol açması demektir. Yani bu daha çok araba alım ve satımlarında meydana gelmektedir. Mağdur hileli davranışlarla aldatılarak noter huzuruna götürülüyor. Noter huzurunda devirden sonra paranın aktarılacağı belirtiliyor. Buna inanan kişi de devri verdikten sonra alacağına bir türlü kavuşamıyor. ‘Aracımı sattım, yalnız paramı alamadım, ne yapabiliriz?’ Şeklinde çok şikayet alıyoruz. Bu devirde hemen savcılığa suç duyurusunda bulunulması lazım. Araç üzerine ihtiyati tedbir konulması lazım ve aracın üçüncü iyi niyetli kişilere satılmasına engel olmak lazım. Üçüncü kişi iyi niyetli kişilere devredildikten sonra aracı bir daha alma imkanımız olamıyor, olsa dahi haksız ve haklı çıkarlarsa bile aldatan ve dolandıran kişinin hiçbir varlığı olmadığı için tahsil kabiliyeti de olmuyor, icra yoluyla. Bu tür durumlarda ‘alış ve ticaretlerde noter huzurunda paranızı aldınız mı?’ Sorusunda o esnada alması gerekiyor. Almadığı ve imzayı attığı takdirde bir daha tahsil kabiliyeti çok zorlaşıyor. Tabii bunun için yaptırımlar her ne kadar da üst düzey olsa da dolandırıcıları engellemeye yetmiyor” dedi.

“Yeni bir tezgahta kart kopyalama”

Dolandırıcılar tarafından yeni bir sistem olarak geliştirilen kart kopyalama işlemi ile yüzlerce vatandaşın dolandırıldığını belirten Mürseloğlu, “Ben böyle işlem yapmadım yalnız böyle bir suç, para ve hesabınızdan çıkış var, yeni bir tezgahta kart kopyalama oluyor. bankamatiklerde ya da post cihazına koyduğumuz kartları bir defa daha sistemden banka yoluyla bakmak lazım” dedi.

“Tüketici hakem heyetine başvurması gerekiyor”

İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde yanlış ürünlerin gönderildiği takdirde tüketicinin nerelere başvurması gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Mürseloğlu, “Alım satımlarda ürünü alan şahsın internet üzerinde gördüğü ve beğenerek aldığı ürünün eline geçtikten sonra aynı ürün olmadığını anlıyor. Bunda da hemen tüketici hakem heyetine başvurması gerekiyor. Çünkü alım ve satımlarda genellikle şirket bilgileri var oluyor. Bunun gibi suçlarla falan dolandırıcılık ülkemizde çok yaygın olarak yapılmaktadır” diye konuştu.

“Kredi kartı kopyalanan vatandaşların derhal müşteri hizmetleriyle kontak kurması gerekiyor”

Kredi kartı kopyalanan kişilerin kartlarını bloke ettirmeleri gerektiğini ifade eden Mürseloğlu, “Kredi kartı kopyalama işleminden haberdar olan ya da öğrenen şahıs, derhal müşteri hizmetleriyle kontak kurması gerekiyor. Kendi kartını bloke ettirmesi gerekiyor. Bununla birlikte derhal savcılığa da suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Savcılığın yapacağı çalışmalarla birlikte çekilen yer, tutar ve miktarlar eşleştiğinde yakalanması yine diğer suçlara nazaran daha kolay oluyor. Tabi bunlarla birlikte yine TCK’nın 158’nci maddesinde nitelikli dolandırıcılık halini almaktadır. Nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılığın daha fazla yaptırımı gerektiren hususlardaki yaptırımları ve fiilleri kapsar. 4-8 yıl ve 8 yıl üstünde cezalandırılması öngörülmektedir. TCK’nın 158’inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının alet edilerek hileli davranışlarla aldatması sonucu failler TCK’nın 158’nci maddesinde bulunan suçu yapmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.