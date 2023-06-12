Erzincan’da savcıyı darp ettikleri iddiasıyla 2 kardeşin tutuklanması hususunda açıklamada bulunan şüphelilerin müdafi Avukatı İsa Memiş, “Makam ve statüler verilecek kararlar da belirleyici olmamalı” dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Erzincan’da Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçının oynandığı sırada tribünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, maç sırasında küfür ettikleri ileri sürülen S.G., ile K.G.’yi maçı çocuğuyla birlikte izlemekte olan savcı İ.K., küfür, hakaret etmemeleri konusunda uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma sonrasında savcının darp edildiği iddia edildi.

Savcı İ.K.’nin şikayeti üzerine kardeş olan S.G. ve K.G., polis tarafından gözaltına alınarak Şehit Enes Bediz Karakoluna götürüldü. 1 gün nezarette kalan iki kardeş sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu hakkında konuşan Erzincan Barosu avukatlarından şüphelilerin müdafi Avukatı İsa Memiş, “Müvekkillerim basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçu ile yargılanmaktalar. Bu tarz suçlar da ceza verilse dahi, miktarı 3-4 ay hapis cezası veya adli para cezası şeklinde olmaktadır. Yaşanan olay futbol müsabakası esnasında meydana gelmiştir. Müvekkillerim karşı taraftaki kişinin sıfatını ve ne iş yaptığını bilmemektedirler. Bilseler dahi görev esnasında veya görev nedeniyle yaşanan bir olay olmadığından, şikayetçinin sıfatı, kimliği, savcı olup olmadığı önem arz etmemektedir. Benzer nitelikteki dosyalarımızda aylarca ifade dahi alınmaz iken, sırf şikayetçi cumhuriyet savcısı diye müvekkillerimizin tutuklandığını düşünmekteyiz.

Dosyası incelediğimizde gördük ki suç uzlaştırma kapsamında, müvekkillerim ceza alsa bile miktarı 3-4 ayı geçmeyecek; hatta yatarı yok yani ceza infaz kurumuna girmeyecekler. Fakat anlam veremediğimiz şekilde, kanuna aykırı şekilde müvekkillerim tutuklandı, bir nevi hürriyetlerinden alı konuşmuş durumdalar.

Kanunlar herkes için aynı şekilde uygulanmalı, kimsenin sıfatı ve statüsüne bakmadan kanunlar eşit uygulanmalı; tutuklama tedbirdir, en son seçenek olarak nazara alınmalıdır. Dosyamıza bakacak olursak; suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelilerin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususlar dikkate alınarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesindeki tutuklama şartları oluşmamıştır. İddia edilen suç tutuklamayı gerektiren bir suç değildir. Toplumda hukuka güven azalmış olup bu ve benzeri durumlar güveni daha da azalmaktadır. Tarafsız, bağımsız, adil ve hukuk üstünlüğüne hepimizin ihtiyacı vardır. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum; Kanunlara uyarak derhal müvekkillerimi serbest bırakın." dedi.