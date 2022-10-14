İmzalanan protokolle ZBEÜ Çaycuma Kampüsünde Odabaş 30. Yıl Parkı ve çevre düzenlemesi işlerinin yapılması amaçlanıyor.

Protokolün ardından üniversiteye yıllardır sunduğu katkılardan ötürü hayırsever Avukat Ali Osman Odabaş’a teşekkür eden Rektör İsmail Hakkı Özölçer, Ali Osman Odabaş’ın eşi olan Avukat Hikmet Odabaş’ın adını üniversitede yaşatmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Rektörlük makamında öğleden sonra gerçekleşen imza töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Umut Üzmez yer aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile hayırsever Avukat Ali Osman Odabaş arasında “Avukat Hikmet Odabaş 30. Yıl Parkı” yapılmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.

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