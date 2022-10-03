Kütahya Barosunun 47. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Avukat Edip İlkay Sunay, Kütahya Barosu tarihinin en genç baro başkanı unvanını elde etti.

Kütahya Barosunun 47. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Avukat Edip İlkay Sunay, Kütahya Barosu tarihinin en genç baro başkanı unvanını elde etti.

Kütahya Barosunun yeni başkanı Edip İlkay Sunay, başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "47. Olağan Genel Kurul sonucu takdir ve teveccühleriniz ile Kütahya Baromuzun tarihinin en genç Baro Başkanı seçilmenin gururunu yaşıyorum. Bu süreçte bizlere destek olan siz çok kıymetli meslektaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş dönemde gerek Gençlik Meclisinde, gerekse yönetim kurullarında birlikte çalıştığımız tüm meslektaşlarımıza bıraktıkları eserler için minnettarım. Yine üç dönem boyunca birlikte çalışma şerefine ulaştığım Başkanım Avukat Ahmet Atam Beyefendiye bizlere iyi bir öğretmen olduğu için teşekkür ediyor, TBB Disiplin Kurulundaki yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

“Bu seçimin bir hikayesi var”

Bu seçimin bir hikayesi olduğunu söyleyen Edip İlkay Sunay,” Dostluğun ve centilmenliğin kazandığı, rekabetin yalnızca kaliteyi ve yenilikleri getirdiği güzel bir hikayesi. Kıymetli dostum Avukat Aytek Canbek beyefendiye varlığı ve asil duruşu için teşekkür ediyorum. Biliyorum ki hiçbir rekabet dostluğumuza ve kardeşliğimize gölge düşüremeyecektir. Bu süreçte her daim bana destek olan, şanslı olduğumu hissettiren, benimle kaygılanıp, benimle sevinen, varlıklarıyla huzur bulduğum yol arkadaşlarıma katkıları ve emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi kurullara seçilen meslektaşlarımızla birlikte Kütahya Baromuz için çok çalışma vakti. Birlik ve beraberlik içerisinde hayallerimizi gerçekleştirme vakti. İyi ki varsınız, daim olsun. Sevgi ve Saygılarımla” diye konuştu.