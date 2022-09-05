Kütahya Barosu 47. Dönem Başkan Adayı Aytek Canbek, hazırladıkları projeleri sunmak ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri üretmek amacıyla meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Kütahya Barosu 47. Dönem Başkan Adayı Aytek Canbek, hazırladıkları projeleri sunmak ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri üretmek amacıyla meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen buluşmaya yönetim, denetleme, delege ve disiplin kurulu üyeleri de katıldı. Burada genç meslektaşlarıyla bir araya gelen Aytek Canbek projelerinden bahsetti ve toplantı sonunda meslektaşlarıyla fikir alışverişi yaptı. Sorulan sorulara cevap verdi. Genç avukatlara tecrübelerinden bahseden Canbek, “Burada birlikte yol aldığımız meslektaşlarımızla beraber tanıtacağımız projeleri hazırlarken birçok toplantı gerçekleştirdik. Bizler bugün nasıl bu görevlere talip olduysak bundan sonra ki dönemlerde talip olacak olanlar sizlersiniz" dedi.

Konuşmasında buluşma hedeflerinden ve proje sürecinin nasıl ilerlediğinden bahseden Aytek Canbek, “Sizleri davet etmememizin en önemli sebebi hem biz kendimizi daha rahat tanıtabilelim ve projelerimizi anlatabilelim, hem de sizlerden gelen geri dönüşler vesilesiyle mesleğimize katkı sağlayabilelim istiyoruz. Bugün bu bağlamda beraberiz. Malumunuz Ekim ayında gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulumuzda adaylığımızı meslektaşlarımızla beraber ilan etmiştik. Bizler her ne kadar kıdem olarak öndeysek de, her zaman olduğu gibi Kütahya Barosu olarak bir aradayız ve bir aileyiz. Alt-üst ilişkimiz hiçbir zaman olmadı ve olamaz. Tanıtım metnimizde de yer aldığı üzere ‘biz’ olmak istiyoruz. Sizlerle beraber vaat ettiğimiz projeleri artırıp hepimize fayda sağlayacak yerlere ilerlemek istiyoruz. Bizler bugün nasıl bu görevlere talip olduysak bundan sonraki dönemlerde talip olacak olanlar sizlersiniz. Bu görevlere talip olmak; bürolarınızdan olmak, bu makamlara emek vermek manasına geliyor ama tabii ki meslektaşlara fayda sağlayabilmek, mesleğimizi geliştirebilmek, üst kurullarda bu mesleği temsil edebilmek, oralarda fikir öne sürebilmek çok değerli. Burada duyduğumuz hassasiyetin en önemlisi bizim sunacağımız, vaat ettiğimiz projelerin kanuna, mevzuatlarımıza, yönetmeliklerimize uygun olarak yer almasıdır. En çok da bunun için titizlikle çalıştık" ifadelerini kullandı.