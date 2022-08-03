Dadaloğlu Vakfı Başkanı Hasan Fehmi Özhan, Kayseri’de yapılacak olan Avşar Türkmenleri Şenliği’ne tepki göstererek, "Kültürel hiçbir derinliği olmayan bu tür girişimler dün olduğu gibi bu gün de hüsran doğuracaktır" dedi.

Dadaloğlu Vakfı Başkanı Hasan Fehmi Özhan, Kayseri’de yapılacak olan Avşar Türkmenleri Şenliği’ne tepki göstererek, "Kültürel hiçbir derinliği olmayan bu tür girişimler dün olduğu gibi bu gün de hüsran doğuracaktır" dedi.

Dadaloğlu Vakfı Başkanı Hasan Fehmi Özhan, Dadaloğlu Derneği Başkanı İbrahim Yıldırım ve Talas Avşar Türkmenleri Derneği Başkanı Ferhat Altıparmak, düzenledikleri basın toplantısıyla Kayseri’de yapılacak olan Avşar Türkmenleri Şenliği’ne tepki gösterdi. Burada bir konuşma yapan Dadaloğlu Vakfı Başkanı Hasan Fehmi Özhan, "Hepimizin bildiği üzere Kayserimizde, özellikle Pınarbaşı-Sarız ve Tomarza ilçeleri ile çevrelerinde olmak üzere Avşar Türkmeni yaşamaktadır. Avşarlar, içerisinden çıkardığı Türkçenin ve Türk Halk Kültürünün büyük ozanı Dadaloğlu ile sembolleşmektedirler. Bu duruma paralel olarak büyük ozan Dadaloğlu adına 1987 yılından itibaren Tomarza İlçesinin Özlüce Kasabasında Dadaloğlu Şenlikleri başlatılmıştır. Daha sonra bölgemizin ileri gelenleri tarafından 1989 yılında Dadaloğlu Vakfı ve yine 1993 yılında Dadaloğlu Derneği kurulmuştur. Takiben de Talas ilçemizde 2011 tarihinde Talas Avşar Türkmenleri Derneği çalışmalarına başlamıştır. Bu gün burada gerçekleştirdiğimiz basın toplantısının amacı, Kayseri Avşarları adına kurulu sivil toplum kuruluşları hakkında temel bilgileri vermekten çok önümüzdeki hafta sonu Talas ilçesinde yapılacağı duyurulan sözde Avşar Türkmenleri Şenliği’ne dair bilinmeyenleri açıklamak, bu etkinliğe dair duruşumuzu Kayseri ve Kayseri Avşar kamuoyu ile paylaşmaktır. Kayserililer, önümüzdeki Cumartesi günü yapılacağı deklare edilen Talas Belediyesine ait tanıtım panolarında afişi sergilenen şenlik ile gerek Dadaloğlu Vakfı, Dadaloğlu Derneği ve Talas Avşar Türkmenleri Derneği olarak bizlerin hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Duyurusu yapılan bu faaliyetin düzenlenmesi ve programlanması da Kayseri kurulan, yıllardır da bu yönde çaba gösteren kurumlarımızın dışında gerçekleşmektedir. Şenliğin sivil toplum ayağını dolduran dernek, Adana-Çukurova merkezli olarak, oradaki derneklerin bölünmesiyle ortaya çıkmış olup, adında "Dünya" sözcüğünü kullanmasının da hiçbir etki değeri yoktur. Kayseri ile bağlantısı ise "Biz yaptık oldu" dayatma ve kolaycılığı ile ortaya çıkan ve alelacele programlanan, kültürel hiçbir derinliği olmayan bu tür girişimler dün olduğu gibi bu gün de hüsran doğuracaktır. Bu tür toplumsal sorumluluk taşımayan girişimler Avşarlar arasında birliğe beraberliğe hizmet etmek şöyle dursun, yeni ve onarılmaz ayrılıklar oluşturacaktır" dedi.

Özhan, "Şenlik programına konulan Türk Tarihi konulu sempozyum ve katılımcı akademisyenler dahi, bu konunun önemini ve ciddiyetini idrakten uzak düzenleyici dernek yöneticisi tarafından yanıltılmış, bilimsel konularıyla ilgisi bulunmayan öğretim görevlileri salt akademik unvanları için, onlardan habersiz listeye isimleri yazılmış, onlar da zor durumda bırakılmıştır. Bu durum dahi düzenleyici konumundakilerin ciddiyetsizliğinin ve yetersizliğinin en büyük kanıtıdır. Kayseri’de kurulu bulunan ve yıllardır Türkiye çapında, on binlerin katılımıyla şenlikler gerçekleştiren Dadaloğlu Vakfı’na, Dadaloğlu Derneği’ne rağmen, etkinlik yapılan bölgede faaliyet gösteren Talas Avşar Türkmenleri Derneği yok sayılarak yapılacak olan bu şenlikler ne yazık ki “kullanan ve kullanılan" ilişkisinden öte bir anlam taşımamaktadır. Avşarların birliğini sağlamak ve güçlendirmek şöyle dursun küçük çıkar beklentilerinin gölgesinde kalmaya mahkumdur. Toparlayıcı değil, dağıtıcıdır." ifadelerini kullandı.