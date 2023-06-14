Balıkesir’in Avşa adasında gerçekleştirilen Zıpkınla Balıkavı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Marmara Adalar’da zıpkınla balık avı şampiyonası 9-11 Haziran tarihleri arasında Balıkesir’in Avşa adasında gerçekleşti. Yarışmaya katılan sporcular Avşa Adası açıklarında tek nefeste dalışlar yaparak en yüksek puanı getirecek balık türlerini yakalayarak dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Zıpkınla Balıkavı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası’na 32 takım katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca, erkekler kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın tarafından dereceye giren sporculara yapılan törenle ödülleri takdim edildi.