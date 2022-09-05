Yatın batmaması için Gemlik İlçesi’nden özel vinç adaya getirilirken, iki dalgıç yat içindeki suyu boşalttı. Uzun uğraşlar sonucu geçici olarak yeniden yüzer duruma getirilen yat önümüzdeki günlerde Yalova’da faaliyet gösteren gemi tersanelerinden birine gönderilerek tamir edilmesi sağlanacak.

Avşa Adası Yiğitler Mahallesi limanında geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle kayalara çarpan Tafi adlı yat balıkçıların yardımıyla iskeleye bağlandıktan sonra su almaya başlamıştı.

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