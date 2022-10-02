Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Fransa’dan Erzurum’a getirdiği 9 adet son teknoloji yol yapım makineleri asfalt çalışmalarına başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Fransa’dan Erzurum’a getirdiği 9 adet son teknoloji yol yapım makineleri asfalt çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Horasan ilçesinin Bulgurlu Mahallesi’nde yol yapım deneme çalışmalarına başlayan makineyi saha çalışmasında yerinde inceledi. Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın, AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş ile birlikte yol yapım çalışmalarını kontrol eden Başkan Sekmen, burada yaptığı açıklamada, “Grup köy yolları ve köy bağlantı yolları yapımında Avrupa’nın son teknolojisi asfalt yol makinelerini Erzurum’a getirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Başkan Mehmet Sekmen, “Erzurum’a getirdiğimiz bu teknoloji sayesinde yol yapım çalışmaları daha yüksek standartlara kavuşmuş olacak” diye konuştu. Sekmen, “Geçtiğimiz aylarda Fransa’ya yaptığımız ziyarette anahtar teslimi yaptık. Şuan bu teknolojiyi Türkiye’de kullanan tek belediyeyiz. Çağın bütün teknik gelişmeleri baz alınarak üretilen son teknolojiyle yollarımız mükemmel bir konfora da kavuşmuş olacak” kaydını düştü.

“2023 senesi asfalt yılı olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2023 senesinin asfalt yılı olacağını kaydetti. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “2023 senesi Erzurum’da asfalt yılı olacak. İnşallah 2023’te asfaltsız mahalle kalmayacak. Büyükşehir Belediyemiz kent merkezi ve kırsalda şimdiye kadar 10 milyon ton asfalt döktü. Bu rakam bir Türkiye rekorudur. Yüz ölçüm baz alındığında elde edilen derecenin ne denli önemli ve büyük olduğu da görülmektedir. İl genelinde ekiplerimiz var gücüyle gece gündüz demeden çalışıyor. Şuan 500 noktada görev yapıyoruz. Çalışmalarımızın yüzde 35’ni yol yapım çalışmaları oluşturuyor. İnşallah gelecek yıl yol konusunda tüm hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız.”

Asfalt yol yapım makinelerinin teknik özellikleri

Mıcır sericili, emülsiyon tanklı, emülsiyon püskürtmeli, bilgisayar kontrollü teleskopik kombine asfalt yol yapım araçları, mevcut sathi kaplama yol yapım sistemine göre dizayn edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde yüzde 30-35 malzeme maliyetlerinde tasarruf sağlayan söz konusu teknoloji, işçilik ve zaman tasarrufu açısından da birçok kolaylıkları barındırıyor. Erzurum’da ağır geçen kış iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda kısa çalışma sezonunu daha uzun çalışma imkânına kavuşturan yol yapım makineleri, daha uzun ömürlü ve daha kaliteli yol yapımını esas alıyor. Türkiye’de tam olarak benzer teknolojisi bulunmayan kombine yol yapım araçları, 4.4 metre genişliğe açılabilen emülsiyon sprey barlı ve 4.4 metre mıcır sericili ful otomatik özelliğe sahip Bilgisayar kontrollü, bilgisayara girilen reçeteye göre çalışma imkânı sunan bu teknoloji, yollardaki hasarları da tespit edebiliyor. 1. 2. ve 3. kat asfalt kaplaması uygulaması yapan kamyon üstü monteli asfalt yol yapım araçları, mevcut sathi kaplama sistemlerinde kullanılan MC30 ve 160/220 bitüm kullanımını ortadan kaldırarak emülsiyon kullanımını yaygın bir hale getiriyor.