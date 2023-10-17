Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliklerinden biri olan WORLDEF Antalya için geri sayım başladı.

Antalya, bu yıl dünya e-ticaret sektörünün önde gelen isimlerini ağırlıyor. 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan WORLDEF Antalya, sektördeki en güncel trendleri, yenilikleri ve uygulamaları gündemine alacak. Dubai CommerCity’nin ana iş ortağı olduğu etkinlikte, global ölçekte faaliyet gösteren firmaların yanı sıra, Türkiye’nin de öne çıkan e-ticaret platformları yer alacak. Etkinlikte, 10 farklı ülkeden gelen uzmanlar, sektörün son trendleri, fırsatları ve zorlukları hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.

E-ticarette yenilikçi yaklaşımlar

WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş, e-ticaret ve e-ihracat sektörünün gelecekte nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli bilgiler verecek. Sedat Ateş yaptığı açıklamada, “Etkinlikte e-ticaretteki yenilikçi yaklaşımların ve stratejilerin ele alınacağı birçok oturum gerçekleşecek. Dünyaca ünlü isimler bu oturumlarda yer alacak ve doğrudan soru cevap etkinliği sağlanabilecek. Ayrıca yapay zeka uygulamaları bu sene Türkiye’de tartışılarak kullanıcı deneyimlerine olan etkileri mercek altına alınacak” dedi.

Küresel bir etkinlik ve Türkiye merkez oluyor

Etkinlik, Antalya’da gerçekleşiyor olmasına rağmen, küresel e-ticaret sektörü için önemli bir buluşma noktası haline geliyor. Etkinlik, sadece uluslararası firmaları değil, aynı zamanda Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminin öne çıkan isimlerini de bir araya getiriyor. Üreticiler, ticaret odaları, kalkınma ajansları, e-ticaret pazar yerleri, satıcılar, marka sahipleri, perakendeciler, servis sağlayıcılar, yazılım alt yapısı üretenler, start-uplar ve yatırım fonları Türkiye’ye geliyor.