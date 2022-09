Türk mimarlar, Avrupa’nın birçok ülkesine Türk işçiliğini ve mimari tasarımlarını ihraç ediyor.

Türkiye’de ve Avrupa’nın birçok ülkesinde otel ve konut projelerinde mobilya ve dekorasyon alanında hizmet veren Arel Interior Design, lüks mekanlara Türk imzasını atıyor. 62 yıl önce, ilk olarak mobilya sektöründe faaliyet göstermeye başlayan ve son 10 yıldır ise proje sahiplerine dekorasyon alanında hizmet veren şirket ününü Avrupa’ya taşıdı. Otel, restoran, konut, ofis gibi yaşanabilir tüm alanlarda tasarımdan montaja kadar destek vermeye devam eden firma, Avrupa’nın birçok ülkesinde büyük projelere imzasını attı.

"Mimari tasarımlarımızı ihraç ediyoruz"

Şirket CEO’su Serhat Pehlivanlar, Türk işçiliğini Avrupa’ya taşıdıklarını belirterek, "Her müşterimizin kendisine özel ve benzersiz bir yaklaşımı hak ettiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bizim için her bir projenin kendine has özellikleri var. Başlangıçtan son aşamaya kadar her proje için ayrı bir heyecan duyuyoruz. Uzman mimar kadromuzla birlikte proje sahiplerine otel, restoran, konut, ofis gibi alanlarda mobilya ve dekorasyon alanında hizmet veriyoruz. Türkiye başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine Türk işçiliğini ve mimari tasarımlarımızı ihraç ediyoruz" diye konuştu.

"Mimari dekorasyonun pazarlamadaki önemi arttı"

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte özellikle otel ve restoran gibi yerlerde mimari dekorasyonun da daha büyük önem kazandığını ifade eden Pehlivanlar, “Günümüzün en önemli pazarlama aracı olan sosyal medyada paylaşılan her fotoğraf aslında doğal bir reklam ağına dönüşüyor. Yaptığımız çalışmalarda bunun bilinciyle hareket ederek fotoğraf çekimlerinde fon olarak kullanılabilecek tasarımlara da odaklanıyoruz. Özellikle Avrupa’daki birçok otel ve restoran projemiz gerek ünlü isimlerin gerekse influencerların ilgi gösterdiği mekanlar oluyor. Yaptığımız çalışmaları dünyaca ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında görmek de bizleri gururlandırıyor” dedi.

Üretim hattıyla birlikte şirket bünyesinde 200’den fazla donanımlı çalışan bulunduğunu belirten Pehlivanlar, yurtiçi ve yurt dışında ise 100’ü aşkın projenin üretim ve uygulamasını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.