Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa’nın sevilen futbol ve basketbol liglerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, birbirinden çok takip edilen spor içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor. İspanya’da sezonun ilk El Clasico’su Real Madrid - Barcelona mücadelesi ekranlara taşınıyor. Ayrıca İtalya Serie A’da Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun karşılıklı olarak sahada yer almalarının beklendiği Inter - Juventus derbisi de heyecanla beklenen maçlar arasında öne çıkıyor. Karşılaşma 27 Ekim Pazar günü saat 20.00’da Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı izlenebilecek.

İspanya’da ise sezonun merakla beklenen mücadelesi El Clasico sahne alacak. Real Madrid ile Barcelona’nın uzun yıllardır süren rekabetinde çok farklı bir noktaya taşıyan Ancelotti ve Hans Flick mücadelesi Bernabeu’da yaşanacak. Arda Gülerli Real Madrid ile Barcelona’nın karşı karşıya geleceği El Clasico 26 Ekim Cumartesi günü saat 22.00’da Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayınlanacak.

EuroLeague’de de Fenerbahçe, aynı zamanda A Milli Takım’ın başantrenörü de olan Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u 25 Ekim Cuma günü 20.45’te ağırlayacak. Efes ise Olimpia Milano deplasmanında galibiyeti kovalayacak. Türk takımlarının EuroLeague maçları sezon boyunca Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor.