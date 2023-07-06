Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Avrupa Müze Akademisi’nin (EMA) düzenlediği ‘XX. Luigi Micheletti Award Müze Yarışması’nda Avrupa’nın en iyi 6 müzesinden birisi seçilen Kent Müzesi’ni 2023 yılı ilk 6 ayında 35 bin kişi ziyaret etti.

2013 yılında TCDD’ye ait 2 ayrı bina kamulaştırılarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Müzesi haline getirildi. Vatandaşların bağışladığı eserlerin de yer aldığı müzede ziyaretçilere kentin tarihi, coğrafyası, kültürü, sosyal yaşamı, ekonomisi, turizmi, sanat tarihi, mimarisi, yemek kültürü gibi konularda bilgiler veriliyor. Kentin kronolojik tarihinin yer aldığı müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci de anlatılıyor. İki bölümden oluşan müze kente gelenlerin ilk ziyaret ettiği noktaların başında geliyor. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan Samsun Kent Müzesi, 2022 yılında yaklaşık 32 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl ilk 6 ayda bu sayıyı geçti.

“Avrupa’nın en prestijli 6 müzesinden biri”

Müzenin Avrupa’nın en prestijli müzeleri arasında yer aldığını ifade eden müze personeli İlknur Karahan, “TCDD’ye ait 2 ayrı bina kamulaştırılarak 2013 yılı itibariyle Samsun Kent Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. İlk binada kentin tarihi anlatılıyor, ikinci binada ise Samsun’un kültürel hayatının anlatıldığı etnografik kısım bulunuyor. Müze, ödüllü bir müze. 2015 yılında Avrupa Müzeler Akademisi tarafından yapılan bir yarışmada Avrupa’nın en prestijli 6 müzesinden biri seçildi. 100 tane envantere kayıtlı eserimiz bulunuyor. Tamamen bağış üzerine çalışan bir müze olarak da dikkat çekiyor. Samsun halkının kendi kültürüne sahip çıktığı bir müzedir. ‘Yaşan bir müze’ dememizin sebebi; insanlar evlerinde bulunan eserleri müzemize bağışlayarak, buranın yaşamasını sağlıyorlar” dedi.

“Bu yıl Temmuz ayına kadar 35 bin kişi müzemizi ziyaret etti”

Geçen yılki ziyaretçi sayısını bu yıl Temmuz ayına gelmeden geçtiklerini dile getiren İlknur Karahan, “Müze, bir kronoji ile başlıyor. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı anlatılıyor. Burada Atatürk’ün çalışma masası var ve insanlar buraya ilgi gösteriyor. Onun haricinde etnografik kısım da ziyaretçilerin oldukça dikkatini çekiyor. Çünkü bu kısımda tamamen yaşadıkları kentin tarihini görüyorlar. Anılar canlanıyor ve bazen ziyaretçiler ağlayarak çıkıyorlar. Tütün üretim kısmı, eski çarşısı, mutfak kültürü ve sağlık kültürünü gösteren kısımlar insanlar tarafından ilgi görüyor. Bu yıl Temmuz ayına kadar 35 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Okul zamanında ‘Müzede Bir Gün Projesi’ ile öğrencileri de sıklıkla ağırlıyoruz. Onun haricinde turlar, etkinlik grupları ve bireysel ziyaretçiler de müzemize yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Alaçam’dan müzeyi ziyaret etmek için gelen öğrenciler ise, “Müze çok güzel. Samsun ve kentin geçmişi hakkında her şeyi burada görebildik. Birçok yeni şey öğrendik. Herkese buraya gelip, ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandılar.