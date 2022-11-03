Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük teknoloji etkinliği olan Web Summit kapılarını açtı. Binlerce teknoloji meraklısını bir araya getiren zirveye Türkiye’den katılım sağlayan YTÜ Yıldız Teknopark yöneticileri, girişimci ve yatırımcılarla görüşmeler yapacak.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük teknoloji etkinliği olan Web Summit kapılarını açtı. Binlerce teknoloji meraklısını bir araya getiren zirveye Türkiye’den katılım sağlayan YTÜ Yıldız Teknopark yöneticileri, girişimci ve yatırımcılarla görüşmeler yapacak.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Web Summit zirvesi; 160 ülkeden 70 bin katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. 4 Kasım tarihine kadar devam edecek zirve, özellikle teknoloji dünyasına yön veren CEO’ları, kurucuları, yatırımcıları ağırlıyor. Aynı zamanda politikacılar ve kültürel figürlerin de katıldığı program, girişimcilere sınırsız network kurma imkanı sunuyor. Web Summit’e katılan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ise Türk teknoloji firmalarının ihracatlarını arttırmaları noktasında görüşmeler yapacak.

Girişimci ve yatırımcılarla bir dizi toplantı yapmaya hazırlanan Tanışman ve İnci ayrıca, Portekiz’in önemli teknoparkları, risk sermayesi firmaları (VC) ve Lizbon Ticaret müşavirlikleri ile de toplantılar yapacak.

“Girişimcilerimizi dünya sahnesine çıkarmaya kararlıyız”

YTÜ Yıldız Teknopark olarak çok sayıda girişimciyi ülkeye ve dünyaya kazandırdıklarını söyleyen Orhan Tanışman, uluslararası etkinliklerin bu anlamda önemli olduğunu belirtti. Tanışman, “Bu tür etkinliklerde yer almak ülkemiz için oldukça büyük bir kazanım. Burada oyunu tekrar baştan yazan, teknolojiye yön veren kurumlarla bir araya geliyoruz. Aynı zamanda biz de girişimcilerle görüşmeler yaparak onlara bu meşakkatli yolda nasıl ilerlemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Bu bağlamda bu tür zirvelerde yer almayı değerli buluyoruz. Şu anda teknopark olarak, Türkiye’nin en büyük firmaları başta olmak üzere 600’e yakın şirketimize destek veriyoruz. Kuluçka merkezlerimizle de binlerce girişimciye destek olarak, 270’den fazla patentin ticarileşmesine ve yüksek bütçeli Avrupa Birliği projeleri ile girişimcilerimizin 20 milyon doların üstünde yatırım almalarına yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla globalleşmeyi önemsiyoruz ve bu doğrultuda teknopark olarak, Türkiye’den daha fazla başarılı şirketi ve unicornları dünya sahnesine çıkarmaya kararlıyız.” dedi.

“Uluslararası bir köprü kurmayı hedefliyoruz”

Özellikle girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişmesi için Web Summit benzeri programların önemli olduğunu söyleyen İsa Turgut İnci ise programın etkin bir iletişime aracılık ettiğinin altını çizdi. İnci şöyle devam etti; “Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren bir zirvedeyiz. Dolayısıyla etkin bir iletişimin kaçınılmaz olduğu bu zirve, aynı zamanda girişim ile yatırımcı buluşturan eşsiz bir ağ oluşturuyor. Türkiye teknoloji konusunda artık hatırı sayılır bir noktada. Ülkemizde 2021 yılında start-up’ların aldığı desteğin, bir önceki yıla oranla 21 kat arttığını biliyoruz. Biz de ülkemizde hızla büyüyen ve oldukça başarılı işler yapan girişimcilerimiz için çalışıyoruz. Onlara mentorluk yapabilmek ve finansmana erişmelerini sağlamak öncelikli görevimiz. Bu tür etkinlikler aracılığıyla buradaki şirketler ve teknoparklarla görüşerek ülkemiz ile bir köprü kurmayı hedefliyoruz.”