Dört günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Ormanya’da tüm hazırlıklar tamamlandı.

Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan ve dört günlük bayram tatili boyunca yoğunluğun beklendiği Ormanya’da, genel bakım ve onarım işlerinin yanı sıra hayvan bakımları tamamlandı. Bayram tatilini doğada geçirmek istenler için kamp alanı ve mesire alanı bulunan Ormanya, bu bayramda da ziyaretçilerini bekliyor. 2 bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanda; hayvanlar ile içe içe olunabilen Çocuk Hayvan Çiftliği; kızıl geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında özgürce görülebildiği Yaban Yaşam Alanı bulunuyor. Doğa parkurları, kuşlar için özenle hazırlanan ve birçok kuşu gözlemleyip tanıyabileceğiniz Kuş Gözlem Alanı, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için Sportif Olta Balıkçılığı Alanı da Ormanya’da bulunuyor. Hizmete girdiğinden bu yana ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Ormanın Sesi, Orman Kütüphanesi gibi bölümler de ziyarete açık olacak.

Bayramda ziyaret saatleri

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya; doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayramın birinci günü 12.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. İki, üç ve dördüncü günleri ise 09.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.