Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “The Innovating Higher Education Conference (I-HE2023)” gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

“Öğrencileri Güçlendirmek: Mikrokimlikler, Üretken Yapay Zekâ ve Eşitlik” teması ile düzenlenen I-HE2023 Konferansı, Avrupa’nın açık ve uzaktan eğitim alanındaki önemli isimlerini ağırladı. Katılımcılardan tam not alan ve son derece verimli geçtiği belirtilen konferansta EADTU üyeleri ve araştırmacılar Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinden ve Türkiye’de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti. Konferansın kapanış konuşmalarını ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile EADTU Başkanı Prof. Dr. Theo Bastiaens ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ada Pellert gerçekleştirdi.

“Anadolu Üniversitesi öğrenmenin sınır tanımadığı bir dünyaya katkıda bulunuyor”

Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, son derece verimli bir konferans geçirdiklerini belirtti. Rektör Erdal, Yükseköğretimde dijital dönüşüm, ölçeklenebilirlik, AKADEMA başlıklarına odaklandığı konuşmasında şunları söyledi:

“Eğitimin geleceği dinamik, kişiselleştirilmiş ve küresel olarak erişilebilirliktedir. Bu yenilikleri benimseyelim, sürekli gelişimlerini savunalım ve eğitimi yeniden şekillendirme potansiyellerinin farkına varalım. Anadolu Üniversitesi bir mega üniversite olarak kısa/hızlı öğrenme programlarını destekleyerek ve aynı zamanda ölçeklenebilirlik sağlayarak, öğrenmenin sınır tanımadığı bir dünyaya katkıda bulunuyor. Ulusal ve uluslararası tüm ortaklarımızla iş birliğine hazırız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”

“Harika bir konferansı geride bırakıyoruz”

3 gün süren konferansta açık ve uzaktan eğitim konusunda son derece önemli değişimleri ele aldıklarını ve değişimler karşısında yapılacaklara odaklandıklarını belirten EADTU Başkanı Prof. Dr. Theo Bastiaens, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ada Pellert ile birlikte gerçekleştirdikleri konuşmada şunlara değindi:

“Harika bir konferansı geride bırakıyoruz. Burada eğitimin dijitalleşmesi ve dijitalleşmenin hangi kanallar aracılığıyla gerçekleşeceğine odaklandık. Öğrenciler arasındaki bağlılık ve bilgi alışverişini arttırabilmek adına neler yapılabileceğini tartıştırken öte yandan yapay zekâ ve eğitimde eşitlik meselelerini açık ve uzaktan eğitimin kendine has özellikleriyle ele aldık. Burada üretilen fikir ve uygulamalar tüm katılımcı ve araştırmacılar için çok önemli olacaktır. Anadolu Üniversitesine ve Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a nazik ev sahipliği ve katılımları için içten teşekkür ediyoruz.”