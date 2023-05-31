Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Avrupalı öğretmenlerden büyük beğeni aldı.

Türkiye’nin proje ortağı olduğu Robotlarla Geleceğin Erasmusunda Yaşamak (Lıvıng Wıth Robots In The Future Ersmus) KA229 Erasmus Projesi kapsamında Belçika, Portekiz, İspanya ve Romanya’dan Samsun’a gelen öğretmenler Canik Özdemir Baytraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret etti. Canik Keşif Kampüsü’nde oluşturulan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarını tek tek inceleyen Avrupalı öğretmenler, burada öğrenciler için gerçekleştirilen eğitimler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Canik Keşif Kampüsü’nü eğitmenler eşliğinde inceleyen Avrupalı öğretmenler, Canik Keşif Kampüsü’ne hayran kaldı.

Avrupalı Öğretmenlerden Büyük Beğeni

Belçika, Portekiz, İspanya ve Romanya’dan Erasmus Projesi kapsamında Samsun’a gelen öğretmenler Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret etti. Eğitmenler eşliğinde Canik Keşif Kampüsü’nde oluşturulan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında tek tek incelemelerde bulunan, öğrenciler için oluşturulan alanlarda birçok hatıra fotoğrafı çekinen Avrupalı öğretmenler, burada öğrencilere verilen eğitimler ve özel olarak oluşturulan eğitim müfredatı hakkında eğitmenlerden bilgiler aldı. Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Canik Keşif Kampüsü’nde öğrencilere sunulan imkân ve verilen eğitimler Avrupalı öğretmenler tarafından büyük beğeni topladı.

Belediye, Canik Keşif Kampüsü’nü ziyaret eden öğretmenlere ikramlarda bulundu.