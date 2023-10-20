Erasmus programı çerçevesinde Elazığ’a gelen Avrupalı öğreniciler Harput’ta tam not verdi.

Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi’nin ortağı olduğu ‘Geleceğimizi Sanatla İnşa Ediyoruz’ Erasmus programı çerçevesinde Elazığ’a gezi düzenleyen 30 öğrenci ve 12 eğitimci, Harput’u ziyaret etti. Aralarında Portekiz, İtalya, Litvanya ve Polonya uyruklu öğrenci ve proje koordinatörlerinin yer aldığı topluluğa, tarih danışmanı Sedat Çağlayan ve Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürü Levent Sancar eşlik etti. Çağlayan, Harput’un tarihi ve günümüzde hala ayakta kalan asırlık yapıları hakkında bilgiler aktardı.

Harput’a dair izlenimlerini anlatan proje koordinatörü Jürate Pilsudskiene, “Tarihi mimariyi bozmadan günümüz teknolojisine uyarlayan, tarihine sahip çıkan, yeşil dokunun hakim olduğu modern bir şehri ve insanlarını tanıma fırsatımız oldu. İlk defa tattığımız lezzetler, bizleri ağırlayan misafirperver insanlar ve her yönüyle verimli bir program geçirmemize yardımcı olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na ve bizlere eşlik eden ekibine öğrencilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.