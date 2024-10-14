İtalya, Litvanya ve Yunanistan’dan Samsun’a gelen öğrenci ve öğretmenler, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü gezdi, Akıncı TİHA önünde poz verdi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bilim ve teknoloji meraklılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından her yaş grubundan ziyaretçinin, öğretmen ve öğrenci gruplarının Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü yoğun bir ilgiyle ziyaret etmeye devam ettiğini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde ziyaretçilerimizi, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz" dedi.

Yoğun ilgi

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nün bilim ve teknoloji eğitimi konusunda farkındalık oluşturduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerimizi ilgiyle ağırlamaya devam ediyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü bilim ve teknoloji eğitiminde bir mihenk taşı oldu. Her yaş grubundan vatandaşımızı, öğrencilerimizi, yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçimizi Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde, uzman eğitimlerimiz eşliğinde deney ve gözlem çalışmalarının yer aldığı bilim ve teknolojiye yönelik eğitimlerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Akıncı pozu

’Erasmus+ KA210-SCH’ projesi kapsamında İtalya, Litvanya ve Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen öğretmen ve öğrenciler, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünü ziyaret etti. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde özel olarak oluşturulan atölyeler, laboratuvarlar ve keşif alanlarına hayran kalan öğrencilere, uzman eğitmenler tarafından bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimler verildi. Öğrenciler ziyaret programının ardından, Türkiye’de ilk ve tek kalıcı olarak Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde sergilenen Akıncı TİHA maketi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.