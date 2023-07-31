Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE) tarafından düzenlenen proje bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilere ev sahipliği yaptı. Gençlik Eğitim Merkezinde öğrencilere, Türk kültürü, örf, adet ve yöresel dansları tanıtıldı.

Akdeniz Üniversitesi AEGEE topluluğunun organize ettiği Yaz Üniversitesi Projesi’ne katılan 11 ülkeden 23 yabancı uyruklu öğrenci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde misafir oldu. İngiltere, Macaristan, Polonya, İspanya, İtalya, Hollanda, Sırbistan, Avusturya, Belçika ve Rusya gibi farklı ülkelerden gelen 23 yabancı uyruklu öğrenci hem Antalya’yı keşfetme fırsatı buluyor hem de Türk kültürünü tanıyor.

Avrupalı gençler halay çekti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nin konuğu olan öğrenciler merkezde düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Yabancı uyruklu gençlere önce yöresel danslar tanıtıldı ardından birlikte zeybek, horon, halay ve Kafkas dansları sergilendi. Antalyalı gençler de yabancı gençler ile beraber vakit geçirerek hem yabancı dillerini geliştirdi hem de yeni kültürler öğrenme fırsatı buldu.

Antalya’da olmak muhteşem

Proje çerçevesinde Antalya’da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen İspanyol öğrenci Rebeca Urouızu, “Türkiye’ye ilk defa geldim ve çok beğendim. Bulunduğumuz ortam çok keyifli. Türkler sıcakkanlı insanlar. Yöresel yemekleri ve danslarını çok sevdim. Dans ederken çok eğlendik. Farklı kültürleri tanımak ve deneyimlemek çok güzel” diye konuştu.