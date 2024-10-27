Nizip İlkokulu tarafından gerçekleştirilen proje ile Romanya, Hırvatistan ve Litvanya’dan gelen öğrenciler, Nizip’te mozaik yapımını öğrendi. Gaziantep’in tarihi ve kültürel zenginliğinden etkilenen misafir öğrenci ve öğretmenler, mozaik sanatını öğrenmenin yanında ülkeler arasında kültürel köprü inşa edilmesine katkı sağladı.

Gaziantep, mozaik sanatı sayesinde uluslararası bir buluşma noktası haline geldi. Nizip ilçesindeki Nizip İkokulu’da görev yapan öğretmen Esra Topbaş’ın liderliğinde gerçekleştirilen proje, Hırvatistan, Litvanya ve Romanya’dan gelen 20 öğrenci ve öğretmenle gerçekleşti. Avrupa Birliği’nin destekleri ile hayata geçirilen etkinliğe katılan misafir öğrenci ve öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki mozaik atölyesinde derinlemesine deneyim kazandı.

Proje hakkında bilgi veren Esra Topbaş, "Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yaşatmayı hedefliyoruz" diyerek Gaziantep’in mozaik sanatının önemini vurguladı. Romanya’dan gelen Monica Iuliana Onica ise, “Gaziantep’i çok sevdim, burası kültürel zenginliklerle dolu” dedi.

Hırvatistan’dan gelen Ivana Francic ise mozaik öğrenmenin kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu belirtti.

Projenin başarıya ulaşmasında Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve Nizip İlkokulu Müdürü Şengül Ödemiş’in katkıları büyük oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gündeş, “Bu tür iş birlikleri, öğrencilerimizin dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlıyor” dedi.

Okul Müdürü Şengül Ödemiş ise, “Kültürel çeşitliliği tanımak, eğitimdeki en büyük zenginliktir” diye konuştu.

Misafir öğrenciler mozaik atölyesindeki çalışmaların yanında Gaziantep’in tarihi ve turistik yerlerini keşfetme imkanı da buldu.