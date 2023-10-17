Avrupalı ve Türk öğrenciler enerji, yeşil çevre ve şehircilik planlaması ortak çalışması için bir araya geldi, Çukurova Belediyesi’ni ziyaret etti.

Litvanyalı ve Sırbistanlı Lise öğrencileri, Türk arkadaşlarıyla birlikte Erasmus Projesi çerçevesinde çevre ve yeşil bir dünya için bir araya geldi. Piri Reis Anadolu Lisesi’nin karşılıklı davetiyle Adana’ya gelen, öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup Çukurova Belediyesi’ni ziyaret ederek, hem çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı hem de belediye ve tesislerini gezme şansı yakaladı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Özgen tarafından ağırlanan ve çevre, enerji ile şehir planlaması hakkında görüşleri dinleyen öğrenciler, özellikle yeşil çevreye sahip ve temiz bir yaşanabilir ilçe bulduklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

İngilizce Öğretmeni Ozan Özdemir’in koordinatörlüğünü yaptığı projeyle yabancı misafirler, Çukurova Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde yetkililerinden çeşitli sunumlar alarak, sürdürülebilir enerji ve daha yeşil bir çevre nasıl olmalı konusunda bilgilendirildiler. Üzerinde çalıştıkları proje konusunun dünyanın en önemli sorunu olduğunu ve bu yüzyılın çözüm bekleyen en büyük konusu olduğunu belirten öğrenciler, çevre ve doğanın yaşanabilir kalmasının, şehirlerin modern, çözüm üreten, sorunları minimuma indiren sosyal yaşam alanlarına dönüştürmekten başka bu dünyanın çaresinin olmadığını belirttiler.

Litvanya ve Sırbistan’dan gelen 14 öğrenci ve öğretmenle birlikte, Piri Reis Anadolu Lisesi’nden öğretmen ve öğrenciler, Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen’e ve ilgili müdürlere teşekkürlerini sunarak gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Avrupalı öğrenciler daha sonra Adanayı gezerek farklı bir kültürü yakından tanıma fırsatını buldular.