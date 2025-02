Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde yurt dışı ve yurt içinden gelen kayakseverlerle bir araya geldi. Hollanda, Belçika, Endonezya ve Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Erciyes’e gelen misafirler, hizmetlerden övgüyle bahsetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkez, 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre uzunluğunda pist alanıyla dolup taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yurt içi ve yurt dışından Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen kayak severlerle buluştu. Hollanda’dan grup olarak Erciyes’e tatile geldiklerini söyleyen bir kayaksever, "Hizmet çok kaliteli, her şey ideal, sabah indik, 2 saat uyku ile buradayız. Yaklaşık 20 yıldır geliyoruz, bekleneni üstün bir şekilde veriyor" derken, Başkan Büyükkılıç ise "Hoş geldiniz, keyifle tatilinizi geçiriniz. Kayak merkezimizde kar tekrar yağdı, her sene daha da güzel" diye konuştu. İstanbul’dan geldiğini söyleyen başka bir vatandaş ise "Kayseri için burası bir nimet, Allah razı olsun emeği geçenlerden başkanım, ekonomi olarak şartlar da iyi, iyi ki Erciyes A.Ş. var, iyi ki Büyükşehir var" ifadelerini kullandı. İzmir’den gelen bir genç ise hizmetten çok memnun olduklarını her yerde anlattıklarını söylerken, diğer bir vatandaş ise "Gerçekten çok iyi hizmet yapıyorsunuz" dedi. Almanya’dan Erciyes’e tatile gelen vatandaşlar da "Ben Gaziantepliyim, Kayseri’nizi çok sevdik, gitmeden önce burayı görmek istedik. Çok memnun olduk" derken, Büyükkılıç da "Her yerin ayrı bir güzelliği var, hoş geldiniz, biz sizlere teşekkür ediyoruz, bu güzel şehrimizde sizleri konuk etmek bizler için keyif verici, memnuniyetiniz de bizleri yüreklendirici paylaşmak isteriz" şeklinde konuştu. Çanakkale’den gelen bir genç ise hizmetlerden çok memnun olduklarını, Avrupa’daki birçok yere göre daha iyi ve daha keyifli olduğunu söyledi. Adana’dan gelen bir grup genç de Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederken, Belçika’dan gelen bir aile ise "Çok memnunuz, her şey çok güzel. Kayseri’ye bayıldım" diyerek memnun olduklarını ifade ettiler. Endonezya’dan gelen bir grup ise Başkan Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirerek, "Erciyes’i çok seviyoruz" dediler.

Başkan Büyükkılıç’tan Erciyes esnafına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Erciyes’te hizmet veren esnafları ziyaret etti. Tek tek dükkânları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Büyükkılıç’a esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ankara, Konya, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerden misafirler ağırladıklarını söyleyen işletmeciler de "Halkımız geliyor, Erciyes Kayak Merkez çok güzel bir noktada, başkanımız sizlere çok teşekkür ediyoruz" dediler. Başkan Büyükkılıç da hep beraber bir anlam ifade ettiklerini, ekip çalışması ile güzel hizmetler verildiğini kaydetti.

Esnaf ziyareti sırasında Adana’dan gelen bir vatandaş ise "Bir sürü kayak merkezini gezdim, hem bu kadar ucuz hem de kaliteli hizmet sunduğunuz için teşekkür ederim. Çoğu kayak merkezlerini karşılaştırınca hem uygun hem de kaliteli" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.