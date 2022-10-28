Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kurash Şampiyonası’ndan 2 ikincilik madalyası ile dönenen Tosyaspor sporcuları, Hindistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kurash Şampiyonası’ndan 2 ikincilik madalyası ile dönenen Tosyaspor sporcuları, Hindistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Yunanistan’ın Kozani şehrinde düzenlenen ve 16 ülkeden sporcuların katılımı ile

gerçekleştirilen Avrupa Kurash Şampiyonası’nda Tosyaspor Kulübü sporcularından Hasan Can Kolcu 100 kilogramda, Okan Yıldırım ise +100 kilogramda Avrupa ikincisi oldu. Takım Antrönörü Durukan Karabudak, hedeflerinin 1 ay sonra Hindistan’da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Türkiye ve Tosyaspor kulübünü başarı ile temsil etmek olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Karabudak, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da yapılan Avrupa Kurash Şampiyonasında takım halinde Avrupa ikincisi olurken, Tosyaspor kulübü adına 100 kilogramda mücadele eden Hasan Can Kolcu ve +100 kilogramda mücadele eden Okan Yıldırım Avrupa ikincisi oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde Hindistan’ın Pune şehrinde yapılacak Dünya Kurash Şampiyonasında ülkemizi ve Tosyaspor Kulübünü başarı ile temsil ederek dünya şampiyonu olarak gelmek istiyoruz. Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesinde bizleri her alanda destekleyen Federasyon Başkanımız Bünyamin Er ve Milli Takım Hocamız Mehmet Şen’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tosyaspor ile 2 ay önce çalışmaya başladıklarını ifade eden Karabudak, "Tosya Pirinç ve Kültür festivali için Tosya’ya geldiğimiz zaman kesişti. Festivalde Tosya halkına kısa bir tanıtım ve gösteri sunumu yapmıştık. Sonra bizleri en iyi şekilde misafir eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosyaspor Kulübü Başkanı Sefa Abayın ve Kültür Müdürü İbrahim Tabakoğlu bizlerden yaptığımız spor hakkında detaylı bilgi alarak Tosyaspor olarak destek olmak istediklerini söylediler. Bizler de sporcularımıza ve takımımıza güvenen ve inanan Tosyaspor Kulübü olarak lisanslarımızı çıkardık. Bizlere inanan ve başarımızın arkasında duran Tosyaspor başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.