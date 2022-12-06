Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının desteğiyle, Mardin’de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim yardımı yapıldı. Çocuklara bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi.

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının desteğiyle, Mardin’de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim yardımı yapıldı. Çocuklara bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi.

Avrupa’daki ülkelerde faaliyet yürüten ve Türk vatandaşlar tarafından ’Hep birlikte sıcak el olalım, onları ısındıralım’ sloganıyla başlatılan kışlık giyim yardım kampanyası çerçevesinde bu yıl Türkiye’de farklı şehirlerde binlerce çocuk giydirilecek. Mardin’de önceden tespit edilen ailelere kışlık yardımlar ilettiklerini ifade eden Türk iş adamı Cahit Ataş, “Ülkemizde bulunan özelikle mülteci ve gerçekten maddi durumu olmayan yetim çocuklar dikkate alarak yaptığımız yardımlara devam ediyoruz. Hatay’ın Yayladağı’ndaki Türkmen kampında kalan yüzlerce çocuğa giyim, gıda ve oyuncak dağıtımını yaptık. Ardından Mardin’e geçtik. Burada da yaklaşık 100 çocuğa bot ve mont dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklar çok mutlu oldular. Onların bu mutluluğu yaptığımız işi daha da güzelleştiriyor. Daha fazla çocuğa ulaşmak için uğraşıyoruz. Bizler sıcak yuvalarımızda, kalın kazaklarımız, montlarımız, battaniyelerimizle ısınırken kış şartlarının zorlu geçtiği bölgelerde insanlar soğuklarla mücadele veriyorlar. ’Sıcak el olalım’’ sloganıyla başlattığımız projemiz ile ihtiyaç sahibi çocuklara kazak, ayakkabı, battaniye, atkı, bere, eldiven ve çorap dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.