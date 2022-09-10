Bu sezon Avrupa’da galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, Süper Lig’de moral arayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Macaristan dönüşü yapılan antrenman öncesi oyuncularına hitap ederek, daha çok sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

Bu sezon Avrupa’da galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, Süper Lig’de moral arayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Macaristan dönüşü yapılan antrenman öncesi oyuncularına hitap ederek, daha çok sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde FC Kopenhag karşısında elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Trabzonspor, 10 kişi kalan Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin izlerini silmeye çalışıyor. Bu sezon Avrupa’da oynadığı maçlarda eli boş dönen bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor karşısında moral arayacak.

Macaristan dönüşü ayağının tozuyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi oyuncularına yönelik bir konuşma yaptı. Takımda yaşanan kabuk değişimi sonrası oyuncularının kısa sürede uyum sürecini atlatmalarını sağlamaya çalışan deneyimli teknik adam daha çok sorumluluk alınmasını istedi. Böyle bir sonucu hak edecek bir takım olmadıklarını oyuncularına aktaran Avcı, geçiş dönemini en az hasarla geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak herkesin üzerine düşün enerjiyi takımı için vereceğine inandığını belirtti.

Mini revizyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Adana Demirspor karşısında bazı bölgelerde revizyona gitmesi bekleniyor. Özellikle formsuz olan savunma bölgesinde arayışlarına sürdüren deneyimli teknik adam, Bartra’nın yanına Denswill ve Hugo arasında bir tercih yapacak. Orta sahada da değişikliğe gitmesi beklenen Avcı’nın kaleyi Uğurcan Çakır’a vermesi bekleniyor.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek

UEFA Avrupa Lig H Grubu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynadığı maçtan sonra 9 Eylül Cuma günü Trabzon’a dönen bordo-mavililer ayağının tozuyla akşam saatlerinde antrenman gerçekleştirmişti. Günü izinli olarak geçirecek olan Karadeniz ekibi Adana Demirspor maçı hazırlıklarına 11 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Adana’ya hareket etmesi bekleniyor.