Bir asrı deviren Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yabancı ve engelli öğrencilerin mısra mısra okuduğu ‘Cumhuriyet Marşı’ hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş coşkusunu yaşatmak amacıyla 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Elazığ’da da Cumhuriyet Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Çelik ve Romanya’dan Carmen Simcea ortaklığında duygulandıran bir çalışmaya imza atıldı. Çelik ve Carmen’in hayata geçirdikleri “My Emotions Through Color” Projesi ile Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla yabancı ve engelli öğrenciler, Cumhuriyet Marşı’nı seslendirdi. Romanya başta olmak üzere Polonya, İtalya, Arnavutluk, İspanya, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerden öğrenciler, mısra mısra marş okuyarak Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.