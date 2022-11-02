Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizi hammaddesi fındık olan çikolata üretimlerini düşürünce fındık fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizi hammaddesi fındık olan çikolata üretimlerini düşürünce fındık fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

Giresunlu fındık sanayicisi Mustafa Demirci, bir önceki yıla göre Avrupa ülkelerine fındık ihracatında yüzde 35 civarında düşüş yaşadıklarını ileri sürdü. Sanayici İşadamı Mustafa Demirci, “Şuan serbest piyasada randımanına göre fındık fiyatı 46 ila 48.5 TL arasında değişiyor. Bu yıl serbest piyasa fındık fiyatı 50 TL’den başladı daha sonra 45 TL’ye kadar geriledi. Şuanda ise 47 ila 48 TL arasında sabitlenen bir fındık fiyatı var ancak yılbaşından sonra bir miktar yükselmesini bekliyoruz. Beklentimizin nedeni ise, biz serbest piyasada 47’den fındık alırken dolar 17.80 TL ’civarındaydı. Şuanda dolar 18.60 TL’ye yükseldi. Dolar arttı ama fındık fiyatlarında TL bazında bir artış olmadı. Bu nedenle yılbaşından sonra fiyatların bir miktar yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Avrupa’daki enerji krizi üretimleri düşürdü

Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizinin çikolata üretimini düşürdüğünü ve bu durumdan fındık ihracatının da olumsuz etkilendiğini ifade eden Demirci, “Avrupa’da bir enerji krizi yaşanmakta. Hammaddesi fındık olan çikolata üretimi de buna bağlı olarak düştü. Bu da maalesef ülkemizin fındık ihracatını olumsuz yönde etkiledi. Geçen yıl 340 bin ton iç fındık ihracatı yaparken, bu sene ihracatımızın geçen seneye göre yüzde 30 daha düşük olacağı görülüyor. Bu ihracat düşüşünün bazı nedenleri var. İlk başta Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle çikolata satışları ve buna bağlı olarak üretimi düştü. Diğer taraftan ise, fındıktaki rakiplerimiz. Bizim ülkemizde fındığın üretim maliyeti yüksek ve biz iç fındık ihracatını kilogramı 90 TL’den yaparken, Gürcistan 80 TL’den yapabilmekte. Bu aradaki fark bizim pazardaki payımızı olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

Fındıkta katma değerli ürün ihracatımız giderek artıyor

Türkiye’nin son yıllarda fındığa katma değer katarak sattığını da anlatan Demirci, “Yaklaşık 40 yıldır fındık üretiminin ve sanayisinin içerisindeyim. 40 yıl önce katma değerli ürünümüz ülke olarak yüzde 10 civarındayken, bugün yüzde 40’lara yükseldi. Fındık sanayimiz her geçen gün iyileşiyor ve gelişmekte. Hatta ABD’den dahi fındık sanayisinde daha ilerdeyiz. Sanayicilerimiz yatırımlarını artırdıkça gelecek 10 yıl içerisinde fındığa kattığımız katma değer yüzde 70’lerin üzerine çıkabilecek durumdadır. Bu da ülkemiz ihracatında önemli bir anlam ifade etmektedir. Burada üreticilerimize de önemli görev düşmektedir. Üreticilerimiz düşük rekolte yüksek fiyat beklentisi yerine, yüksek üretim yüksek gelir hesabı yapmalıdır. Şuanda Doğu Karadeniz’de dönüm başına üretilen fındık 80 kilogramlara düşerken, bazı ülkelerde dönüm başına 250, 300 kilogram ürün alınabilmektedir. Dolayısıyla üreticilerimiz üretimi artırmayı hedeflemelidir" ifadelerini kullandı.