Başarılı oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Avrupa’da sahneleyecekleri yeni oyunları Müsaitseniz Aşık Olabilir Miyiz? ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Sadece Avrupa turnesiyle sahnelenecek olan oyun, çiftin heyecanını ikiye katlamış durumda. İlk gösterimini 29 Kasım Perşembe günü Bremen’de yapacak olan oyun, hemen ardından Mannheim’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Oyun, vapurda tanışan Baran ve Cansu’nun eğlenceli ve inişli çıkışlı hikayesini konu alıyor. Baran’ın Cansu’yu etkileyebilmek için kendisinde yaptığı değişiklikler ve aralarındaki karmaşık ilişki, kahkaha dolu anlarla birlikte seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Ancak, geçmişin gölgesi ve kişisel bağımlılıkların ilişkilerini nasıl bir teste tabi tuttuğu da oyunun duygusal derinliğini artırıyor.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un eşsiz performanslarıyla hayat bulacak Müsaitseniz Aşık Olabilir miyiz? aşkın karmaşıklığını ve öngörülemezliğini mizahi bir dille ele alırken, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Avrupa’da bu sezon boyunca sahnelenecek oyun, tiyatroseverlerin kaçırmaması gereken bir yapım olarak dikkat çekiyor.