Kütahya’nın Gediz ilçesinde Avrupa’da yaşayan Gedizlilerin yaz tatili dönemindeki ziyaretleri, ilçenin ekonomisine can katıyor.

Gurbetçiler, yakınlarını ziyaret ederken bir yandan da alışveriş yaparak ilçe ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor. Özellikle yerel işletmeler, lokantalar ve çay bahçeleri gurbetçilerin yoğun ilgisiyle dolup taşıyor.

Gediz ekonomisi, Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz döneminde ülkemize gelen Gedizli gurbetçiler hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine can oldular. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde yaşayan Gedizliler Haziran ayından itibaren Gediz’e akın ediyorlar. Gurbetçi akını sonrası ilçenin caddeleri kalabalıklaşırken esnafın yaşadığı durgunlukta kayboluyor.

Avrupa’da yaşayan gurbetçiler sıla-i rahim yapmak ve sevdikleri ile zaman geçirmek için akın akın geldikleri Gediz’de ekonomi canlanırken ilçeye renk ve canlılık katıyorlar.

Gurbetçiler sevdiklerini akrabalarına ziyaret gerçekleştirirken bir taraftan da ekonomiye katkı sağlıyorlar. Özellikle Cumartesi günleri kurulan Gediz pazarında kışlık yiyeceklerini hazırlamak için bol bol alışveriş yapan gurbetçiler pazarcı esnafının da yüzünü güldürüyor. Akşam olduğunda ise ilçe merkezinde bulunan çay bahçeleri ile Adnan Menderes Yaşam Parkı Yaşam Kafeyi tıka basa dolduran vatandaşlar adeta esnafa can simidi oluyorlar.